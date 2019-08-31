توزيع الأدوية مجانا بكل المؤسسات التربوية

أعدت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية توجيهات جديدة لتعزيز برنامج الصحة المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وجهت وزارة الصحة تعليمات صارمة لتقديم الأدوية المضادة للقمل والجرب مجانا بكل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى قطرات مكافحة الرمد الحبيبي بـ 12 ولاية من مناطق الجنوب.

كما سيتم توجيه التلاميذ الذين يتم الكشف لديهم عن بعض الأمراض التي تستدعي تكفلا عاجلا من طرف الطبيب المختص.

وأفاد نائب المدير المكلف بالصحة المدرسية اليوم السبت في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الصحة أعدت بمشاركة جمعيات أولياء التلاميذ نشاطات مكثفة للصحة المدرسية.

لتعزيز وحدات فرق الكشف المدرسي بالولايات التي تفتقر لهذا الجانب بالإضافة إلى إنشاء فرق أخرى بالمؤسسات التربوية الجديدة.

وبخصوص التطعيم ومراقبة النظافة بالوسط المدرسي فقد دعت الوزارة إلى تعزيز برنامج التلقيح الروتيني بالنسبة لأقسام السنوات الأولى ابتدائي ومتوسط وثانوي.