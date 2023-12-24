توزيع الأدوية مجانا.. قوافل طبية بالمناطق النائية لـ15 ولاية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن تنظيم قوافل طبية متنقلة لفائدة سكان المناطق النائية والمعزولة لولايات الجنوب والهضاب العليا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ستنظم هذه القوافل الطبية في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 ديسمبر 2023. وستمس 15 ولاية من ولايات الجنوب والهضاب العليا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات أدرار وبشار والجلفة وورقلة وإليزي والنعامة. وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وبني عباس وإن قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة.

وإستثناء ستنظم هذه القافلة الطبية في ولاية برج باجي مختار من 2 إلى 7 جانفي 2024.

وتعتبر هذه القوافل إمتداد لعملية “مسعف لكل عائلة” التي أشرفت المديرية العامة للحماية المدنية على تانظيمها منذ 2010.

وسمحت هذه العملية المستمرة إلى غاية يومنا هذا بتكوين حوالي 171360 مسعف متطورع إلى غاية شهر ديسمبر 2023.

وتهدف هذه القوافل إلى تقديم عديد الخدمات لسكان هذه المناطق ومنها إجراء الفحوصات والاستشارات الطبية اللازمة.

وكذا تقديم الأدوية للمرضى أو تقديم وصفات طبية إن تعذر وجود الأدوية المتخصصة. وتوجيه المرضى إلى المستشفيات المتخصصة في بعض الحالات التي يتعذر للفرقية الطبية التكفل بهم.

وتقديم النصائح والارشادات الصحية للوقاية من مختلف الأمراض والأخطار المحتملة. كالتسممات بالغاز والأمراض المتنقلة عن طريق الماء والتيتانوس وداء الكلب والكوفيد.

وسخرت لهذه العملية فرق طبية مكونة من أطباء ضباط للحماية المدنية وضباط وأعوان من الحماية المدنية. وسيارات إسعاف طبية وسيارات رباعية الدفع للتنقل. وحصة من الأدوية والمواد الصيدلانية وملصقات ومطويات إشهارية للتوعية من مختلف الأخطار.