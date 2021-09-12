توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (30 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية قسنطينة بـ 27 إصابة جديدة.
وفي المقابل، سجلت ولايتا وهران وجيجل 22 إصابة جديدة في كل منهما، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 19 إصابة جديدة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 32854 إصابة (+19)
وهران: 20077 إصابة (+22)
البليدة: 11752 إصابة (+3)
باتنة: 10188 إصابة (+16)
قسنطينة: 9680 إصابة (+27)
سطيف: 9266 إصابة (+12)
تيزي وزو : 8569 إصابة (+7)
بجاية: 6806 إصابة (+0)
تبسة : 5725 إصابة (+30)
جيجل : 5364 إصابة (+22)
المسيلة : 5278 إصابة (+5)
البويرۃ : 5039 اصابة (+3)
ورقلة : 4761 إصابة (+9)
بومرداس : 4592 إصابة (+6)
تلمسان : 4171 إصابة (+8)
مستغانم : 4146 اصابة (+7)
سيدي بلعباس : 3981 إصابة (+7)
بسكرة : 3326 إصابة (+0)
تيبازة : 3267 إصابة (+1)
أم البواقي : 2805 إصابة (+0)
الوادي : 2716 إصابة (+0)
عنابة : 2672 إصابة (+2)
عين تموشنت : 2460 إصابة (+0)
الأغواط : 2459 إصابة (+0)
الجلفة : 2033 إصابة (+0)
سوق أهراس : 1860 إصابة (+8)
قالمة : 1837 إصابة (+0)
المدية : 1832 اصابة (+3)
غليزان : 1811 إصابة (+0)
سكيكدة : 1770 إصابة (+4)
تيارت : 1635 إصابة (+1)
معسكر : 1572 إصابة (+0)
خنشلة : 1503 إصابة ( +1)
أدرار : 1341 إصابة (+0)
الشلف : 1253 إصابة (+2)
الطارف : 1252 إصابة (+0)
ميلة : 1240 إصابة (+0)
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)
عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)
بشار : 818 إصابة (+6)
النعامة : 778 إصابة (+2)
برج بوعريريج : 709 إصابة (+0)
غرداية : 665 إصابة (+0)
البيض : 650 إصابة (+2)
سعيدة : 470إصابة (+10)
تندوف : 432 إصابة (+0)
تمنراست : 260 إصابة (+0)
إيليزي : 217 إصابة (+0)