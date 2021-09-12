توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (30 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية قسنطينة بـ 27 إصابة جديدة.

وفي المقابل، سجلت ولايتا وهران وجيجل 22 إصابة جديدة في كل منهما، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 19 إصابة جديدة.