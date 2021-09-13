توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين في بيان لها، إن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (31 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية وهران بـ 26 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت قسنطينة 19 إصابة جديدة، أما ولاية سيدي بلعباس فقد سجلت 18 إصابة جديدة.