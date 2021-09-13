توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين في بيان لها، إن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (31 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية وهران بـ 26 إصابة جديدة.
ومن جهتها، سجلت قسنطينة 19 إصابة جديدة، أما ولاية سيدي بلعباس فقد سجلت 18 إصابة جديدة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 32869 إصابة (+15)
وهران: 20103 إصابة (+26)
البليدة: 11754 إصابة (+2)
باتنة: 10191 إصابة (+3)
قسنطينة: 9699 إصابة (+19)
سطيف: 9278 إصابة (+12)
تيزي وزو : 8573 إصابة (+4)
بجاية: 6807 إصابة (+1)
تبسة : 5756 إصابة (+31)
جيجل : 5382 إصابة (+18)
المسيلة : 5279 إصابة (+1)
البويرۃ : 5054 اصابة (+15)
ورقلة : 4766 إصابة (+5)
بومرداس : 4600 إصابة (+8)
تلمسان : 4171 إصابة (+0)
مستغانم : 4157 اصابة (+11)
سيدي بلعباس : 3999 إصابة (+18)
بسكرة : 3326 إصابة (+0)
تيبازة : 3269 إصابة (+2)
أم البواقي : 2808 إصابة (+3)
الوادي : 2716 إصابة (+0)
عنابة : 2673 إصابة (+1)
عين تموشنت : 2465 إصابة (+5)
الأغواط : 2459 إصابة (+0)
الجلفة : 2033 إصابة (+0)
سوق أهراس : 1871 إصابة (+11)
قالمة : 1837 إصابة (+0)
المدية : 1834 اصابة (+2)
غليزان : 1811 إصابة (+0)
سكيكدة : 1773 إصابة (+3)
تيارت : 1635 إصابة (+0)
معسكر : 1572 إصابة (+0)
خنشلة : 1503 إصابة ( +0)
أدرار : 1341 إصابة (+0)
الشلف : 1254 إصابة (+1)
الطارف : 1254 إصابة (+2)
ميلة : 1247 إصابة (+7)
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)
عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)
بشار : 818 إصابة (+0)
النعامة : 783 إصابة (+5)
برج بوعريريج : 709 إصابة (+0)
غرداية : 665 إصابة (+0)
البيض : 652 إصابة (+2)
سعيدة : 470إصابة (+0)
تندوف : 432 إصابة (+0)
تمنراست : 260 إصابة (+0)
إيليزي : 217 إصابة (+0)