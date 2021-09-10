توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات
بقلم خالد زوبيري
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة في بيان لها، إن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية سيدي بلعباس سجلت أكبر الحالات (36 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية تبسة بـ 32 إصابة جديدة.
ومن جهتها، سجلت ولاية الجزائر العاثمة 22 إصابة جديدة، أما ولاية سوقأهراس فقد سجلت 21 إصابة جديدة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 32818 إصابة (+22)
وهران: 20018 إصابة (+20)
البليدة: 11748 إصابة (+0)
باتنة: 10148 إصابة (+15)
قسنطينة: 9619 إصابة (+19)
سطيف: 9243 إصابة (+20)
تيزي وزو : 8558 إصابة (+11)
بجاية: 6788 إصابة (+8)
تبسة : 5688 إصابة (+32)
جيجل : 5326 إصابة (+10)
المسيلة : 5269 إصابة (+1)
البويرۃ : 5031 اصابة (+5)
ورقلة : 4744 إصابة (+0)
بومرداس : 4579 إصابة (+4)
تلمسان : 4162 إصابة (+11)
مستغانم : 4131 اصابة (+9)
سيدي بلعباس : 3963 إصابة (+36)
بسكرة : 3326 إصابة (+0)
تيبازة : 3266 إصابة (+0)
أم البواقي : 2801 إصابة (+2)
الوادي : 2716 إصابة (+1)
عنابة : 2670 إصابة (+0)
الأغواط : 2459 إصابة (+0)
عين تموشنت : 2457 إصابة (+4)
الجلفة : 2033 إصابة (+0)
سوق أهراس : 1840 إصابة (+21)
قالمة : 1831 إصابة (+3)
المدية : 1829 اصابة (+1)
غليزان : 1811 إصابة (+3)
سكيكدة : 1764 إصابة (+8)
تيارت : 1633 إصابة (+9)
معسكر : 1572 إصابة (+0)
خنشلة : 1500 إصابة ( +0)
أدرار : 1340 إصابة (+1)
الطارف : 1252 إصابة (+0)
الشلف : 1250 إصابة (+0)
ميلة : 1239 إصابة (+1)
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)
عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)
بشار : 810 إصابة (+2)
النعامة : 774 إصابة (+3)
برج بوعريريج : 705 إصابة (+3)
غرداية : 664 إصابة (+0)
البيض : 646 إصابة (+0)
سعيدة : 460 إصابة (+0)
تندوف : 432 إصابة (+0)
تمنراست : 260 إصابة (+0)
إيليزي : 217 إصابة (+0)
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