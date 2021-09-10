كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة في بيان لها، إن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية سيدي بلعباس سجلت أكبر الحالات (36 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية تبسة بـ 32 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الجزائر العاثمة 22 إصابة جديدة، أما ولاية سوقأهراس فقد سجلت 21 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات: