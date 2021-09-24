توزيع الإصابات بكورونا حسب الولايات

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة في بيان لها، أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (39 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية الجزائر العاصمة بـ 17 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية الوادي 16 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33015 إصابة (+17)

وهران: 20472 إصابة (+39)

البليدة: 11786 إصابة (+2)

باتنة: 10318 إصابة (+7)

قسنطينة: 9936 إصابة (+4)

سطيف: 9365 إصابة (+1)

تيزي وزو : 8593 إصابة (+1)

بجاية: 6872 إصابة (+12)

تبسة : 5975 إصابة (+0)

جيجل : 5494 إصابة (+11)

المسيلة : 5322 إصابة (+2)

البويرۃ : 5101 اصابة (+0)

ورقلة : 4802 إصابة (+3)

بومرداس : 4615 إصابة (+0)

مستغانم : 4211 اصابة (+1)

تلمسان : 4194 إصابة (+2)

سيدي بلعباس : 4066 إصابة (+1)

بسكرة : 3355 إصابة (+5)

تيبازة : 3276 إصابة (+3)

أم البواقي : 2849 إصابة (+0)

الوادي : 2732 إصابة (+16)

عنابة : 2685 إصابة (+6)

عين تموشنت : 2485 إصابة (+3)

الأغواط : 2480 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1915 إصابة (+4)

قالمة : 1875 إصابة (+0)

المدية : 1845 اصابة (+5)

غليزان : 1824 إصابة (+0)

سكيكدة : 1806 إصابة (+3)

تيارت : 1648 إصابة (+0)

معسكر : 1576 إصابة (+0)

خنشلة : 1520 إصابة ( +0)

أدرار : 1346 إصابة (+0)

الشلف : 1261 إصابة (+1)

الطارف : 1263 إصابة (+3)

ميلة : 1263 إصابة (+9)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+0)

بشار : 859 إصابة (+3)

النعامة : 793 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 717 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 485 إصابة (+0)

تندوف : 435 إصابة (+0)

تمنراست : 262 إصابة (+2)

إيليزي : 217 إصابة (+0)