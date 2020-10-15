توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الأطفال المتمدرسين بفترة الحجر

تم إحياء حفل توزيع الجوائز للفائزين في المسابقة الوطنية الخاصة بالأطفال المتمدرسين خلال فترة الحجر المنزلي، بجامعة الجزائر-1-.

وحسب ما أوردته وزيرة البيئة على صفحتها بفايسبوك، حضر الحفل، كل من وزير التعليم العالي، ووزير التربية، ووزيرة الثقافة، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الجزائر.

بالإضافة إلى حضور مديرة وكالة التعاون الألماني الجزائري GIZ، وممثلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

هذا وقد تم إطلاق هذه المسابقة، بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني في الجزائر GIZ عبر الأنترنت، بتاريخ 11 أفريل 2020 تحت شعار “هيا لنكون مبدعين في منازلنا”.

وضمت المسابقة، 6 فئات شملت كل من “فن إعادة التدوير”، و”تركيب الفيديو”، و”فن تشكيلي”، و”رسم”، و”شعر” و”القصة القصيرة”.

ويأتي ذلك، بغرض إحداث تغيير إيجابي وإبداعي في الحياة اليومية للأطفال المتمدرسين الذين تراوحت أعمارهم بين 6 و14 سنة، والذين حجزوا في المنازل بسبب إجراءات الحجر.

وأشار ذات المصدر، إلى إن الهدف من تنظيم هذه المسابقة، هو تنمية الحس البيئي وترسيخ ثقافته لدى النشأ.

كما كشفت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، إن هذه المسابقة كانت فرصة لاكتشاف عديد المواهب.