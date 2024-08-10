توزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين للإنتخابات عبر وسائل الإعلام

إحتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، اليوم السبت، مراسم قرعة توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر في وسائل الإعلام السمعية البصرية بعنوان “التعبير المباشر” لرئاسيات 07 سبتمبر 2024.

ويتعلق الأمر بالقرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني لتدخل المترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، عبر وسائل الإعلام.

وتم توزيع الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية العمومية، عبر عدة مقاييس، وهي الفترة “مدة تدخل المترشحين في الوسائل السمعية البصرية”، والوحدة “مدة التعبير المباشر في كل مباشر والتي تبلغ 6 دقائق”.

وخصصت الإذاعة بهذه المناسبة 4 قنوات لتدخل المترشحين، وكل قناة ستوفر 180 وحدة في 20 يوم، موزعة بالتساوي على المترشحين الثلاثة.

وخصص التلفزيون الجزائري بدوره، 4 قنوات لبث حملة المترشحين، وكل قناة ستوفر 180 وحدة في 20 يوم، تقسم على المترشحين الثلاثة.