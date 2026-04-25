توزيع السكنات على مستخدمي الجيش بهذه الولايات

أشرف اللواء مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أفريل 2026 على مراسم توزيع سكنات ترقوية مدعمة بكل من ولايتي سيدي بلعباس وتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي العاملين منهم والمتقاعدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت هذه العملية، في إطار تنفيذ برنامج السكن المسطر من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لصالح المستخدمين العسكريين التابعين للمؤسسة العسكرية.

وعلى هامش هذه المناسبة ومواصلة لتدعيم الخدمات الاجتماعية لمستخدمي المؤسسة العسكرية وذويهم، قام اللواء مدير المصلحة الاجتماعية بتدشين روضة للأطفال ومركز طبي اجتماعي للجيش بولاية عين تموشنت.