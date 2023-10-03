توزيع السكنات في 1 نوفمبر.. استكمال المشاريع قبل نهاية أكتوبر

كما أمر وزير السكن، بمعاينة سير الأشغال بمواقع السكنات المبرمجة للتوزيع. ومتابعة نسبة تقدم الأشغال عن كثب ورفع كافة العراقيل المسجلة بها.

وبالمقابل، أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين كل من المدير العام للسكن، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمدراء الجهويين لذات الوكالة.

وكشف وزير السكن في تصريح سابق، انه سيتم توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ.

وقال الوزير أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.

كما أكد بلعريبي، أن قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022.

وصرح الوزير في ذات الحوار ان عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ. وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر بـ 225 الف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة. مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024.

وأشار الوزير إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد.