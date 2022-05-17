توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التربوية قبل 30 جوان

شرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في توزيع الكتب المدرسية عبر كل المؤسسات التربوية وهذا بعدما وجهت وزارة التربية مراسلة تأمر فيها باستكمال عملية توزيع الكتب قبل 30 جوان الجاري.

ديوان المطبوعات المدرسية يتكفل بعملية دفع منحة الكتاب المدرسي

واكد الديوان انه يتولى عملية توزيع الكتب من خلال المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وتوفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية والقيام بعمليتي توزيعها وتوصيلها الى كل المؤسسات التعليمية قبل ال 30 جوان، وذلك قصد تمكين التلاميذ من الحصول عليها بصفة مجانية إذا كانوا من فئة المعوزين او اقتنائها من المؤسسات التعليمية المتمدرسين بها في الوقت المناسب.

وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الاولى ابتدائي، التلاميذ المعوزين المسجلون في قوائم التضامن المدرسي المقدرة 5 آلاف دينار للسنة الدراسية 2022-2023 وكذا التلاميذ المعوزين المسجلون في مؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة وأبناء قطاع التربية الوطنية فيما تم اقصاء ابناء عمال التربية المتقاعدين.

واكدت الوزارة انه ينبغي على مديري المؤسسات التعليمية استقبال واستلام حصص الكتب المدرسية المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة الزمنية المحددة والمتفق عليها، بين مصالح مديريات التربية والمراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي على أن لا يتعدى تاريخ الإستلام ال 30 جوان.

المنحة يستفيد منها مؤطرو عملية توزيع الكتاب

واكدت الوزارة ان كيفيات وآليات إيصال الكتاب المدرسي الى التلاميذ هي إجراءات مكملة لعملية بيعه على مستوى المؤسسات التعليمية التي تبقى المكان الطبيعي وأحسن فضاء للتلاميذ وأوليائهم لتمكينهم منه.

وتجدر الاشارة أنه بعد موافقة الوزير الأول تقرر ابتداء من هذه السنة الدراسية تخصيص علاوة جزافية لفائدة مؤطري عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية تكون على عاتق الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.