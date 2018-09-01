توزيع المساعدات على العائلات المتضررة من فيضان وادي جانت بإليزي

تمّ توزيع مساعدات اجتماعية متنوعة على العائلات المتضرّرة من فيضان وادي جانت بولاية إيليزي.

حسب ما علم اليوم السبت لدى مصالح الولاية.

وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار التكفل بالمتضررين وبلغ عددهم 140 عائلة، كانت قد غمرت منازلهم مياه فيضان ذات المجرى المائي.

حيث خصّصت لهم مساعدات تتمثل في مواد غذائية متنوعة من عجائن و مواد واسعة الإستهلاك.

بالإضافة إلى 300 وحدة من الأفرشة و 100 أخرى من الأغطية وعدد مماثل من البطانيات.

وذلك بناء على عمليّة إحصاء العائلات المتضررة التي قامت بها خلية الأزمة.

الّتي شكلت مباشرة بعد التقلبات الجوية التي شهدتها ذات المنطقة مؤخّرا.

ولم تسجّل ذات الخلية أيّة تصدّعات أوانهيارات للسّكنات باستثناء بعض الأضرارالطفيفة الّتي تعرض لها سقف “مسجد حمزة” بحي إفري بجانت.

حيث سيتم إعداد بطاقة تقنية بغرض ترميمه على عاتق ميزانية الولاية وفق المصدر ذاته .

يشار إلى أنّ منطقة جانت وما جاورها قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

ممّا أدى إلى سيلان عديد أودية المنطقة، ولحسن الحظ لم تسجّل أي خسائر بشرية.