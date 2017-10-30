توزيع المساكن ممنوع قبل الإنتخابات

قصد عدم التأثير على الجو العام للانتخابات المحلية المقبلة

أكثر من 189 ألف مسكن جاهز للتوزيع بـ 48 ولاية

كشف مصدر رسمي لـ النهار، أن عملية توزيع المساكن بمحتلف صيغها المطروحة تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المحليه المزمع إجراؤها في 23 من شهر نوفمبر.

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ النهار، إن هذا القرار جاء ليتماشى مع متطلبات فترة الحملة الانتخابية التي تتوجب عدم المغامرة بأي وضع قد يعكر على الجو العام، خاصة ما تعلق بالمساكن في الولايات الكبرى، وهو ما قد يشكل عائقا، خاصة أمام السير الحسن للعملية الانتخابية من جهة، وقصد تفادي استغلالها في «الحملة» من قبل بعض الأطراف، سواء لكسب أصوات أو من أجل إحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة.

وحسب ذات المصدر، فإن منع تسليم المساكن في هذه الفترة سيخص كل الولايات وكل الصيغ، مبرزا أن هناك أكثرمن مئة ألف مسكن جاهز سيسلم بداية من شهر ديسمبر القادم.

وحول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، ذهب ذات المصدر إلى القول إن عملية تسليم المساكن تحتاج إلى إجراءات خاصة، سواء إدارية أو أمنية، بالإضافة إلى ضرورة إبعاد أي شبهة من شأنها أن تسوق على أنها حملة انتخابية بالمساكن، وهو ما قد يفتح الباب أمام أي تجاوزات تقع من هنا أو هناك، مضيفا أن السكن حق لكل جزائري وأن ربطه بالحملة الانتخابية من شأنه خلق توترات في الولايات.

وأشار ذات المتحدث، أن كل الولاة على علم بهذا القرار وأن استئناف عملية توزيع المساكن ستكون مباشرة بعد الانتخابات البلدية، يذكر أنه يتواجد أكثر من 189 ألف مسكن شاغر ينتظر توزيعه، خلال الأيام القليله القادمة، من بينها مساكن «السوسيال».