توزيع المياه وتحضيرات رمضان.. الوزير والي العاصمة يعقد إجتماعا هاما

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبدالنور رابحي، مساء أمس الأربعاء، إجتماعا للمجلس التنفيذي.

وخصص جدول أعمال الإجتماع إلى تحضيرات موسم الاصطياف لسنة 2026، حيث تمت مناقشة مختلف الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل. بهدف ضمان استقبال موسم الاصطياف في أحسن الظروف.

كما تم التطرق إلى برنامج توزيع المياه على مستوى العاصمة، أين أسدى الوزير تعليمات لتحسين الخدمة العمومية من خلال الحد من تسربات المياه والقضاء عليها. كما أشار إلى تسجيل تحسن في التوزيع، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الخدمة وتسريع التدخلات لصيانة التسريبات.

وبخصوص تحضيرات شهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ / 2026م، تم عرض برنامج التحضيرات الذي يشمل تزويد السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، التهيئة الداخلية والخارجية للمساجد. تسطير برنامج حول مخطط النقل العمومي، ضمان المداومة الليلية للتجار. بالإضافة كذلك إلى ضبط قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية ودراسة الملفات لصبها قبل حلول الشهر الكريم، وتحديد وإحصاء أماكن احتضان مطاعم وأسواق الرحمة.

أما بخصوص مشاريع التنمية المحلية، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المسجلة ضمن برامج التنمية المحلية الممولة على عاتق البلديات. مع تعزيز التنسيق بين الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان استكمال العمليات المبرمجة في آجالها.

