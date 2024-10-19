توزيع جوائز التميز الأدبي للشباب الإفريقي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة، صورية مولوجي، أمس الجمعة، على حفل توزيع جائزة التميز الادبي للشباب الافريقي، المنظّم من طرف الشبكة الابداعية الافريقية.

وحسب بيان للوزارة، عرف الحفل تسليم الوزيرة الجوائز للفائزين في مسابقة التميّز الأدبي. والتي أطلقت بمناسبة تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية 2023″.

وفي كلمتها التي رحبت من خلالها بالحضور، عبرت الوزيرة، عن سعادتها بالتئام شمل إفريقيا على أرض الجزائر الشامخة بتاريخها ومجدها وانتمائها الإفريقي.

معتبرة أنَّ نجاح أيام الصناعات الإبداعية الإفريقية إنما هو ثمرة التعاون بين البلدان الإفريقية. مما سيعزز من مكانة إفريقيا الدولية.

مؤكدة أنَّ لقاء مسؤولي الثقافة للبلدان الإفريقية المشاركة يُوثق أواصر المحبة والأخوة بين الشعوب الإفريقية.

معتبرة الثقافة ” الجسر الأكبر من أجل اللقاء في موكب الإنسانية الحافل بالتعايش والتحاور والسلام”.

وفي ختام كلمتها اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون أنَّ الجزائر ستظل حاضنة الإبداع والمواهب الإفريقية.

متوجهة بأخلص عبارات الشكر على المشاركة القوية في تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية لعام 2024”.

هذا وعرف الحفل تقديم وصلات غنائية متنوعة من أداء مجموعة من الفنانين الجزائريين ومن دول إفريقية.

كما كان المطبخ الأفريقي حاضراً، حيث نظمت مأدبة عشاء على شرف ضيوف الجزائر من وزراء الثقافة للعديد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة. والمشاركين في تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية 2024”.