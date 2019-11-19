توزيع جوائز الطبعة الأولى لمهرجان “كان”

تم توزيع جوائز مهرجان “كان” السينمائي، بفرنسا، لطبعة عام 1939 بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية.

وتُعدّ طبعة سبتمبر 1939 أوّل طبعات المهرجان العالمي لكنّها ألغيت بسبب دخول القوات الألمانية الأراضي الفرنسية، في شهر أوت من السنة ذاتها.

وأقيمت مراسم منح الجوائز في أورليان بصفتها مسقط رأس وزير التربية الفرنسي، جان زيه، الذي بادر إلى عرض أفلام مهرجان عام 1939.

ومنح فيلم Mr. Smith Goes to Washington ( السيد سميث قادم إلى واشنطن) للمخرج الأمريكي، فرينك كابيرا، الجائزة الكبرى للمهرجان.

في حين نال الفنان جيمس ستيوارت، الذي لعب دورا رئيسًا في الفيلم الأمريكي، جائزة أفضل دور رجالي.

ونالت الفنانة السوفيتية الراحلة، مارينا لادينينا، ( 1908-2003) جائزة أفضل دور نسائي في فيلم “سائقو الجرارات” الموسيقي للمخرج السوفيتي، إيفان بيريف.

أمّا الجائزة الخاصة للجنة التحكيم فمنحت لفيلم “ألكسندر نيفسكي” السوفيتي التاريخي للمخرج السوفيتي والعالمي الكلاسيكي، سيرغي أيزنشتاين.