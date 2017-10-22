توزيع جوائز مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

وزعت مساء اليوم جوائز مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وعادت الجائزة الاولى في فئة الصحافة المكتوبة لجريدة المساء، في حين عادت الجائزة الثانية لجريدة المجاهد، والثالثة لجريدة الخبر.

وفي فئة السمعي البصري عادت الجائزة الاولى والثانية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، في حين عادت الجائزة الثالثة لقناة الشروق.

وتحصلت إذاعة برج بوعريريج على الجائزة الأولى للصحافة المسموعة، والقناة الثانية على الجائزة الثانية، أما إذاعة البيض فعادت لها الثالثة.

وفي فئة الصحافة الإلكترونية تحصلت الإذاعة الوطنية على الجائزة الأولى ووكالة الأنباء الجزائرية على المرتبة الثانية.

في حين تحصلت جريدة النصر على جائزة الصورة الصحفية.

وتمحور موضوع المسابقة في طبعته الثالثة لهذه السنة على موضوع “الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه الإجتماعي”.