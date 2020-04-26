توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كرورنا إلى 3382 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 425 وفاة.

وحسب وزارة الصحة، فإن 18 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، وسجلت 12 ولايات أكثر من أربعة حالات

بينما سجلت ولايات قسنطينة و برج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتمثل فئة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و60 سنة، 54 بالمائة من مجموع الحالات.

وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من: البليدة حالتين، وحالة واحدة في كل من سطيف وبرج بوعريريج وتبسة والبويرة.

و بهذا يصبح مجموع الوفيات 425، رحمهم الله جميعا.

وتخص نسبة 65 بالمائة من الوفيات، فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق.

أما الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد وصل عددها إلى 1508 حالة، منها 29 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية والعدد يزداد يوما بعد يوم.

وفيما يخص الاستشفاء: يتواجد 37 مريض حاليا في العناية المركزة.

وحسب موقع وزارة الصحة الجزائرية، تتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالآتي:

البليدة: 749

الجزائر: 475

وهران: 194

سطيف: 160

قسنطينة: 130

عين الدفلى: 126

تيبازة: 122

بجاية: 116

تيزي وزو: 99

برج بوعريريج:82

تلمسان: 61

أم البواقي: 59

مستغانم: 56

ورقلة: 53

تيارت: 52

غرداية:51

الشلف: 49

الجلفة:48

المدية: 46

تيسمسيلت: 46

بسكرة: 44

جيجل: 43

بومرداس: 42

سيدي بلعباس:41

مـعـسـكـر: 39

الوادي:35

سكيكدة: 34

عين تموشنت: 31

أدرار: 31

بشار: 29

باتنة: 26

خنشلة: 25

عنابة: 25

الأغواط:23

البويرة:22