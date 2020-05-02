توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر 48 ولاية

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 141 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4295 حالة، عبر 48 ولاية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 459.

وتماثل 51 مصابا للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين إلى 1872.

وحسب موقع وزارة الصحة، تتوزع الإصابات بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالآتي:

البليدة: 820

الجزائر: 533

وهران: 254

سطيف: 211

عين الدفلى: 205

قسنطينة: 185

تيبازة: 161

برج بوعريريج: 150

بجاية: 134

تيزي وزو: 105

تلمسان: 99

تيارت: 81

المدية: 79

أم البواقي: 75

ورقلة: 67

عنابة: 67

الجلفة: 63

بسكرة: 60

مستغانم: 60

غرداية: 60

سكيكدة: 51

مـعـسـكـر: 51

بومرداس: 51

سيدي بلعباس: 50

الشلف: 49

جيجل: 46

تيسمسيلت: 46

عين تموشنت: 44

بشار: 42

أدرار: 40

الوادي: 40

خنشلة: 39

باتنة: 35

تبسة: 33

غليزان: 33

الأغواط: 30

البويرة: 28

قالمة: 24

المسيلة: 22

ميلة: 16

الطارف: 16

سوق أهراس: 15

تندوف: 9

سعيدة: 5

البيض: 3

تمنراست: 3

نعامة: 3

إليزي: 2