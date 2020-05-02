توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر 48 ولاية

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 141 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4295 حالة، عبر 48 ولاية، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 459.
وتماثل 51 مصابا للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمتعافين إلى 1872.
وحسب موقع وزارة الصحة، تتوزع الإصابات بالفيروس التاجي عبر ولايات الوطن كالآتي:
البليدة: 820
الجزائر: 533
وهران: 254
سطيف: 211
عين الدفلى: 205
قسنطينة: 185
تيبازة: 161
برج بوعريريج: 150
بجاية: 134
تيزي وزو: 105
تلمسان: 99
تيارت: 81
المدية: 79
أم البواقي: 75
ورقلة: 67
عنابة: 67
الجلفة: 63
بسكرة: 60
مستغانم: 60
غرداية: 60
سكيكدة: 51
مـعـسـكـر: 51
بومرداس: 51
سيدي بلعباس: 50
الشلف: 49
جيجل: 46
تيسمسيلت: 46
عين تموشنت: 44
بشار: 42
أدرار: 40
الوادي: 40
خنشلة: 39
باتنة: 35
تبسة: 33
غليزان: 33
الأغواط: 30
البويرة: 28
قالمة: 24
المسيلة: 22
ميلة: 16
الطارف: 16
سوق أهراس: 15
تندوف: 9
سعيدة: 5
البيض: 3
تمنراست: 3
نعامة: 3
إليزي: 2
التعليقات (0)