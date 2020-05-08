توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى5369 حالة.
وأفادت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا إرتفع إلى 488 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وتسجيل 187 حالة إصابة جديدة بالفيروس .
فيما سجلت الوزارة 144 حالة شفاء، ليصل عدد حالات التعافي الإجمالية إلى 2467 حالة
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 898
الجزائر 611
وهران 306
سطيف 258
عين الدفلى 258
قسنطينة 241
تيبازة 194
برج بوعريريج 181
تلمسان 162
بجاية 157
المدية 125
ورقلة 124
تيزي وزو 116
تيارت 115
ام البواقي 106
عنابة 104
الجلفة 85
غرداية 81
باتنة 79
بسكرة 75
معسكر 72
بشار 69
عين تموشنت 64
الشلف 62
مستغانم وسكيكدة 60
سيدي بلعباس وتسمسيلت وبومرداس 59
أدرار 53
خنشلة 50
جيجل 49
الوادي 46
الأغواط 43
تبسة 39
غيليزان 37
البويرة 34
قالمة 33
المسية 32
ميلة 22
التعامة 21
سوق اهراس 20
الطارف 20
تندوف 13
البيض 10
سعيدة 5 حالات
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