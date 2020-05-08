توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى5369 حالة.

وأفادت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بفيروس كورونا إرتفع إلى 488 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وتسجيل 187 حالة إصابة جديدة بالفيروس .

فيما سجلت الوزارة 144 حالة شفاء، ليصل عدد حالات التعافي الإجمالية إلى 2467 حالة

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 898

الجزائر 611

وهران 306

سطيف 258

عين الدفلى 258

قسنطينة 241

تيبازة 194

برج بوعريريج 181

تلمسان 162

بجاية 157

المدية 125

ورقلة 124

تيزي وزو 116

تيارت 115

ام البواقي 106

عنابة 104

الجلفة 85

غرداية 81

باتنة 79

بسكرة 75

معسكر 72

بشار 69

عين تموشنت 64

الشلف 62

مستغانم وسكيكدة 60

سيدي بلعباس وتسمسيلت وبومرداس 59

أدرار 53

خنشلة 50

جيجل 49

الوادي 46

الأغواط 43

تبسة 39

غيليزان 37

البويرة 34

قالمة 33

المسية 32

ميلة 22

التعامة 21

سوق اهراس 20

الطارف 20

تندوف 13

البيض 10

سعيدة 5 حالات