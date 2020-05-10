توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع اجمالي الإصابات بكورونا، إلى 5723 إصابة مؤكدة.
بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 502 حالة وفاة.
وتماثل 132 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 2678 حالة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 925
الجزائر: 631
وهران: 334
عين الدفلى: 281
سطيف: 278
قسنطينة: 259
تيبازة: 212
تلمسان: 192
برج بوعريريج: 191
بجاية: 173
المدية: 142
ورقلة: 132
تيزي وزو: 124
تيارت: 117
أم البواقي: 116
عنابة: 105
الجلفة: 96
بشار: 83
غرداية: 83
مـعـسـكـر: 80
باتنة: 79
بسكرة: 76
عين تموشنت: 70
بومرداس: 65
سكيكدة: 64
الشلف: 63
تيسمسيلت: 63
مستغانم: 60
سيدي بلعباس: 59
أدرار: 57
خنشلة: 50
جيجل: 49
الوادي: 48
الأغواط: 45
البويرة: 39
المسيلة: 39
تبسة: 39
غليزان: 37
قالمة: 36
سوق أهراس: 27
ميلة: 25
نعامة: 23
الطارف: 21
تندوف: 14
البيض: 10
سعيدة: 5
إليزي: 3
تمنراست: 3
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