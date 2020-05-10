توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا على ولايات الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ارتفع اجمالي الإصابات بكورونا، إلى 5723 إصابة مؤكدة.

بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 502 حالة وفاة.

وتماثل 132 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 2678 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس التاجي على ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 925

الجزائر: 631

وهران: 334

عين الدفلى: 281

سطيف: 278

قسنطينة: 259

تيبازة: 212

تلمسان: 192

برج بوعريريج: 191

بجاية: 173

المدية: 142

ورقلة: 132

تيزي وزو: 124

تيارت: 117

أم البواقي: 116

عنابة: 105

الجلفة: 96

بشار: 83

غرداية: 83

مـعـسـكـر: 80

باتنة: 79

بسكرة: 76

عين تموشنت: 70

بومرداس: 65

سكيكدة: 64

الشلف: 63

تيسمسيلت: 63

مستغانم: 60

سيدي بلعباس: 59

أدرار: 57

خنشلة: 50

جيجل: 49

الوادي: 48

الأغواط: 45

البويرة: 39

المسيلة: 39

تبسة: 39

غليزان: 37

قالمة: 36

سوق أهراس: 27

ميلة: 25

نعامة: 23

الطارف: 21

تندوف: 14

البيض: 10

سعيدة: 5

إليزي: 3

تمنراست: 3