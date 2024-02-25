توزيع سكنات من مختلف الصيغ عبر ولايات الوطن

أشرفت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن على مراسم توزيع السكنات بمختلف الصيغ على مستحقيها، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ18 فيفري من كل سنة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم توزيع السكنات من مختلف الصيغ على مستحقيها، لا سيما صيغة العمومي الإيجاري الموجه للقضاء على السكن الهش.

حيث تم ترحيل وإعادة إسكان عدد من المواطنين القاطنين في سكنات غير لائقة وترحيلهم إلى أخرى جديدة تحفظ كرامتهم.

وتأتي هذه العملية، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى مواصلة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الترحيل، سمحت باسترجاع وعاء عقاري هام سيوجه بدوره لإنجاز مرافق عمومية لفائدة المواطن.

ونشرت الوزارة، صورا عن عمليات الترحيل من ولايات بجاية، والبليدة، والمسيلة، ومعسكر، وتيبازة، عين تموشنت، وغرداية.