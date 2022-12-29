توزيع عتاد الحماية المدنية على الولايات الجديدة

أشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، على توزيع عتاد تدخلي وعتاد القيادة لفائدة الولايات العشر المستحدثة.

ويتمثل هذا العتاد في 30 سيارة إسعاف و20 سيارة عمليات و10 سيارات للقيادة.

وسلم الوزير، مقررات الاستفادة من هذا العتاد، على المديرين الولائيين للحماية المدنية بالولايات الجديدة.

وجرت مراسم التسليم بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيميمون بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

كما ثمن مراد الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنية للتدخلات في مختلف الأخطار و المشهود لها وطنيا و عالميا.

مستحسنا في ذات الوقت إنجاز مراكز متقدمة بعدد من المناطق النائية بالجنوب.

وأكد في هذا الشأن أن ولايات الجنوب الشاسع بتجمعاته المتباعدة بحاجة إلى مزيد من هذه الهياكل للرفع من سرعة التدخل في مختلف الأخطار.

مبديا في هذا الصدد استعداد قطاعه لتقديم الدعم اللازم لتهيئة المرافق التابعة للحماية المدنية.

كما حث وزير الداخلية على ضرورة أخذ في الاعتبار تقارير النشرات الجوية الخاصة للوقاية من مختلف الأخطار المحتمل حدوثها. والناجمة عن تساقط الأمطار، على غرار الفيضانات وأيضا الحرائق.

كما استمع مراد إلى عرض قدمه المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. حول مختلف التدابير العملية المتخذة بالتنسيق مع السلطات الولائية لتحسين ورفع نسبة التغطية بالولايات المستحدثة.