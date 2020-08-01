توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

تم تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 451 مريضا للشفاء.

إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 30950 من بينها 556 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 1،3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الماضية، و عدد الوفيات 1223 حالة فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 20988 شخصا.

الاصابات في كل ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة:

وهران: 71

الجزائر: 46

ورقلة: 53

عينتموشنت: 40

عنابة: 36

بومرداس: 24

مستغانم: 22

أدرار: 26

بومرداس:24

مستغانم:22

تيبازة:18

الجلفة:18

بشار:18

البليدة:17

الوادي:17

أم البواقي:14

النعامة:13

بجاية:12

بسكرة:11

المسيلة:9

سطيف:8

قسنطينة:8

البويرة:8

تبسة:8

قالمة:8

تلمسان:7

عين الدفلى:7

الاغواط:6

ميلة:6

تيارت:4

المدية:4

جيجل:4

سيدي بلعباس:3

الطارف:3

برج بوعريريج:2

سكيكدة:2

البيض:2

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