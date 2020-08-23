توزيع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لنهار اليوم الأحد 23 أوت 2020.
الجزائر: 4293 إصابة (+39)
وهران: 3324 إصابة (+31)
البليدة: 3097 إصابة (+21)
سطيف: 2859 إصابة (+2)
قسنطينة:1429 إصابة (+7)
بجاية: 1403 إصابة (+30)
باتنة: 1389 إصابة (+14)
ورقلة: 1211إصابة (+3)
بسكرة: 1171 إصابة (+55)
تيبازة: 1161 إصابة (+20)
الجلفة: 1098 إصابة (+7)
المسيلة: 1098 إصابة (+29)
الوادي: 1024 إصابة (+19)
البويرة: 1019 إصابة (+18)
عنابة: 991 إصابة (+2)
تلمسان:983 إصابة (+11)
تيارت: 881 إصابة (+0)
عين الدفلى: 713 إصابة (+2)
المدية: 704 إصابة (+3)
تبسة: 688 إصابة (+10)
بومرداس:672 إصابة (+0)
الأغواط: 652 إصابة (+0)
مستغانم: 652 إصابة (+5)
عين تموشنت: 616 إصابة (+8)
أدرار: 613 إصابة (+3)
أم البواقي: 605 إصابة (+5)
جيجل: 597 إصابة (+23)
خنشلة 570 إصابة ( +0)
تيزي وزو:555 إصابة (+0)
قالمة: 451 إصابة (+1)
سكيكدة: 446 إصابة (+7)
غرداية: 417 إصابة (+9)
برج بوعريريج : 409 إصابة (+0)
سيدي بلعباس: 378 إصابة (+0)
تيسمسيلت: 363 إصابة (+0)
ميلة: 348 إصابة (+2)
بشار: 340 إصابة (+0)
معسكر: 321 إصابة (+0)
سوق أهراس: 304 (+4)
النعامة: 251 إصابة (+0)
البيض: 232 إصابة (+0)
الطارف: 207 إصابة (+0)
الشلف: 194 إصابة (+0)
تمنراست: 194 إصابة (+0)
تندوف: 189 إصابة (+0))
غليزان: 168 إصابة (+1)
إيليزي: 124 إصابة (+1)
سعيدة: 64 إصابة (+0)
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