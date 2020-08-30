توزيع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا عبر الولايات

سجلت الجزائر 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 261 مريضا للشفاء ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30978 حالة شفاء .
وهذا توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات:
الجزائر: 4676 إصابة (+43)
وهران: 3500 إصابة (+25)
البليدة: 3406 إصابة (+70)
سطيف: 2938 إصابة (+2)
باتنة: 1507 إصابة (+50)
بجاية: 1501 إصابة (+39)
قسنطينة:1492 إصابة (+3)
تيبازة: 1232 إصابة (+16)
ورقلة: 1222إصابة (+0)
بسكرة: 1212 إصابة (+0)
عنابة: 1176 إصابة (+0)
المسيلة: 1167 إصابة (+0)
الجلفة: 1114 إصابة (+3)
البويرة: 1067 إصابة (+3)
الوادي: 1056 إصابة (+0)
تلمسان:1047 إصابة (+0)
تيارت: 917 إصابة (+7)
بومرداس:808 إصابة (+24)
تيزي وزو:778 إصابة (+28)
عين الدفلى: 733 إصابة (+10)
تبسة: 724 إصابة (+4)
المدية: 718 إصابة (+2)
جيجل: 687 إصابة (+5)
مستغانم: 680 إصابة (+1)
الأغواط: 669 إصابة (+0)
عين تموشنت: 638 إصابة (+2)
أم البواقي: 638 إصابة (+11)
أدرار: 625 إصابة (+0)
خنشلة 573 إصابة ( +0)
سكيكدة: 537 إصابة (+11)
قالمة: 465 إصابة (+0)
غرداية: 429 إصابة (+0)
برج بوعريريج : 417 إصابة (+1)
سيدي بلعباس: 398 إصابة (+0)
تيسمسيلت: 386 إصابة (+0)
ميلة: 363 إصابة (+9)
بشار: 347 إصابة (+0)
معسكر: 326 إصابة (+1)
سوق أهراس: 316 (+2)
النعامة: 254 إصابة (+0)
البيض: 232 إصابة (+0)
الطارف: 207 إصابة (+0)
تندوف: 197 إصابة (+0)
تمنراست: 195 إصابة (+0)
الشلف: 194 إصابة (+0)
غليزان: 194 إصابة (+1)
إيليزي: 124 إصابة (+0)
سعيدة: 66 إصابة (+0)
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