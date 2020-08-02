توزيع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا عبر الولايات

سجلت 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و08 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل للشفاء 431 مريضا، حسب ما كشف عنه، هذا الأحد ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
بسكرة:60
باتنة:64
البليدة:42
العاصمة، بومرداس:36
وهران:35
تلمسان:18
عين تموشنت:17
ادرار، الوادي:16
قالمة:15
الاغواط، بجاية، المسيلة، قسنطينة:14
سطيف:13
الجلفة، ورقلة، :10
تيبازة،سيدي بلعباس، المدية :9
تيسمسيلت:8
جيجل، مستغانم، عين الدفلى، :5
سكيكدة،ام البواقي، :4
البيض،برج بوعريريج، خنشلة:3
النعامة، ميلة، غرداية، معسكر:2
سوق اهراس، تيارت:1
إليزي،الطارف،غليزان،الشلف،سعيدة،تندوف،تمنراست:0
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