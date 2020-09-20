توزيع عدد الإصابات بكورونا عبر الولايات

سجلت 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 124 مريضا للشفاء.
وهذا توزيع الأصابات عبر الولايات خلال ال24 سعة الماضية:
الجزائر: 5487 إصابة (+43)
البليدة:4011 إصابة (+27)
وهران: 3847 إصابة (+13
سطيف: 3184 إصابة (+5)
باتنة: 1764 إصابة (+15)
بجاية: 1762 إصابة (+8)
قسنطينة:1626 إصابة (+4)
عنابة: 1428 إصابة (+0)
تيبازة: 1364 إصابة (+4)
البويرة: 1279 إصابة (+2)
تلمسان:1274 إصابة (+3)
المسيلة: 1270 إصابة (+0)
بسكرة: 1259 إصابة (+1)
ورقلة: 1253إصابة (+4)
الجلفة: 1188 إصابة (+0
تيزي وزو:1151 إصابة (+28)
الوادي: 1100 إصابة (+0
بومرداس:1007 إصابة (+7)
تيارت: 943 إصابة (+0))
جيجل: 943 إصابة (+4)
تبسة: 912 إصابة (+8)
المدية: 774 إصابة (+4)
عين الدفلى: 770 إصابة (+0)
مستغانم: 736 إصابة (+1)
أم البواقي: 712 إصابة (+0)
الأغواط: 695 إصابة (+0)
سكيكدة: 679 إصابة (+1)
عين تموشنت: 672 إصابة (+0)
أدرار: 636 إصابة (+1)
خنشلة 590 إصابة ( +3)
قالمة: 516 إصابة (+0)
غرداية: 437 إصابة (+0)
تيسمسيلت: 427 إصابة (+1)
برج بوعريريج : 422 إصابة (+2)
سيدي بلعباس: 417 إصابة (+0)
ميلة: 409 إصابة (+0)
سوق أهراس: 406 (+1)
بشار: 348 إصابة (+0)
معسكر: 329 إصابة (+0)
النعامة: 263 إصابة (+0)
الطارف: 257 إصابة (+1)
البيض: 232 إصابة (+0)
الشلف: 223 إصابة (+0)
غليزان: 209 إصابة (+0)
تندوف: 204 إصابة (+0)
تمنراست 201 اصابة (+2)
اليزي 135اصابة ( +0)
سعيدة: 72 إصابة (+0)
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