توزيع قفة رمضان…هذه الاجراءات الجديدة المُتخذة

تعمل السلطات المحلية في مختلف ولايات الوطن على قدم وساق استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات. التي تهدف إلى ضمان توفير الأجواء المناسبة والراحة للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

وقد عُقدت اجتماعات تنسيقية مكثفة في هذا الصدد، تم خلالها تسليط الضوء على عدة نقاط أساسية.

حيث أكّدت السلطات المحلية على ضرورة الانتهاء من تطهير قوائم المرشحين للاستفادة من الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان، مع التشديد على توجيه منحة قفة رمضان.للفئات المستحقة من المعوزين والمحتاجين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لكل مستفيد لضمان عدالة التوزيع.

من بين الأولويات التي ركزت عليها السلطات هي مراقبة مدى توفر المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، لضمان استقرار الأسعار. ومنع أي نقص قد يضر بالمواطنين. كما تعمل السلطات على تهيئة الأسواق الجوارية بهدف دخولها حيز النشاط قبل حلول الشهر الكريم، لتكون وجهة مريحة للمواطنين لاقتناء احتياجاتهم.

و شملت التحضيرات أيضًا تكثيف الجهود لتحسين نظافة المحيط والساحات العامة. إضافة إلى صيانة الإنارة العمومية، بما يضمن بيئة مريحة وآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان.

كما لم تغفل السلطات أهمية توفير المياه الصالحة للشرب. بشكل مستمر خلال الشهر الفضيل، حيث وُضعت خطط لضمان عدم انقطاع التزود بالمياه.

كما ستُفتح مطاعم الرحمة في مختلف الولايات لتقديم وجبات الإفطار للفئات المحتاجة. ما يعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

وشملت هذه التحضيرات ولايات عديدة على غرار الشلف، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان، بني عباس، عين صالح، توقرت، والمنيعـة.