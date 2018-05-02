توزيع قفّة رمضان على العائلات المعوزّة وفتح 9 مطاعم الرحمة بالجزائر الوسطى

أكّد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنّه تمّ توزيع 1300 قفة رمضان لفائدة العائلات المعوزة كما سيتم فتح 9 مطاعم للرحمة من طرف الخواص.

وأوضح بطاش على هامش إحياء الذكرى ال56 لتفجير ميناء الجزائر من قبل المنظمة الفرنسية السرية المسلحة.

أنّه تمّ الأحد الماضي الإنتهاء من توزيع قفة رمضان لفائدة 1300 عائلة” تم إحصاؤها على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

وأضاف أنّه من بين 1300 ملف تم قبوله من قبل اللّجنة الإجتماعية للبلدية والمتكونة من إدارة ومنتخبين محليين, “350 ملف يخص الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تكفلت بلدية الجزائر الوسطى بإيصال المعونات الغذائية الى مقرات سكناهم.

وأكّد بطاش أنه تم تلقي 9 طلبات من قبل الخواص من أجل الترخيص لفتح مطاعم الرحمة لفائدة الفقراء وعابري السبيل.

وهي الملفات التي سيتم الإنتهاء من دراستها غدا الخميس من قبل دائرة سيدي أمحمد”.

وفي سياق متصل، ذكّر ذات المسؤول أنّه على غرار السنوات السابقة تمّ تسطير برنامج خاص بمناسبة شهر رمضان.

يشمل العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية ببلدية الجزائر الوسطى.