توزيع قُفَف بدلا من الأكياس البلاستيكية في الأسواق التجارية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توزيع قُفَف بدلا من الأكياس البلاستيكية في الأسواق التجارية
بقلم أسماء.ع

ستقوم أهم الأسواق والمراكز التّجارية في العاصمة، بتوزيع قفف بدل أكياس البلاستيك، بمبادرة من وزارة البيئة.

وتأتي مبادرة الوزارة، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يحمل شعار “التلوث البيئي”.

وقال مدير التوعية والتربية البيئية والشراكة من أجل حماية البيئة بالوزارة، الدراجي بلوم علقمة، إن المبادرة سيشارك فيها فنانون ورياضيون.

وجاءت الإلتفاتة حسب ما صرح به المتحدث للإذاعة الجزائرية، ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تغيير السلوكيات والعودة للتقاليد.

وأشار علقمة، إلى أنه تم منع استعمال الكيس الأسود، من التعاملات اليومية، فيما تم تقنين، صناعة الكيس البلاستيكي بحيث يكون قابلا لاحتواء مواد غذائية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital