توزيع قُفَف بدلا من الأكياس البلاستيكية في الأسواق التجارية

ستقوم أهم الأسواق والمراكز التّجارية في العاصمة، بتوزيع قفف بدل أكياس البلاستيك، بمبادرة من وزارة البيئة.

وتأتي مبادرة الوزارة، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يحمل شعار “التلوث البيئي”.

وقال مدير التوعية والتربية البيئية والشراكة من أجل حماية البيئة بالوزارة، الدراجي بلوم علقمة، إن المبادرة سيشارك فيها فنانون ورياضيون.

وجاءت الإلتفاتة حسب ما صرح به المتحدث للإذاعة الجزائرية، ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تغيير السلوكيات والعودة للتقاليد.

وأشار علقمة، إلى أنه تم منع استعمال الكيس الأسود، من التعاملات اليومية، فيما تم تقنين، صناعة الكيس البلاستيكي بحيث يكون قابلا لاحتواء مواد غذائية.