توزيع كشوف النقاط والكتب المدرسية خلال الأسبوع المدرسي

العملية تمتد من 25 إلى 28 جوان الجاري

تنظيم زيارات لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى المتوسطات المستقبلية

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني بالشروع في «إقامة الأسبوع المدرسي»، في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جوان، يتم من خلالها توزيع كشوف النقاط، وكذا الشروع في توزيع الكتب المدرسية.

قررت وزارة التربية الوطنية تحديد الفترة الممتدة من 25 إلى 28 جوان للقيام بالأسبوع المدرسي عبر كل المؤسسات التربوية، وهذا قصد تثمين مختلف مجهودات الجماعة التربوية في المجال العلمي والثقافي والرياضي، وكذا قصد توحيد الرؤى فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة خلال هذا الأسبوع.

وسيتم تحديد مجموعة من الفعاليات ذات الصيغة الإدارية والتربوية والثقافية والعلمية، تتمثل خصوصا في تسليم الكتب المدرسية وبيعها، حيث تخصص كل أيام الأسبوع المدرسي لتسليم الكتب المدرسية في إطار ضمان المجانية للتلاميذ المعنيين بعد ضبط قوائمهم، سواء المسجلين الجدد في السنة الأولى ابتدائي أو المسجلين في بقية المستويات في المراحل التعليمية الثلاث.

كما سيتم تخصيص اليوم الثاني للتكافل المدرسي، يتم فيه دعوة المتعلمين لتبادل الكتب، فيما بينهم بعد القيام بعملية تحسيسية بأهمية التكافل المدرسي بين أفراد الجماعة التربوية، كما يمكن دعوة المؤسسات والهيئات الاجتماعية للمساهمة في تدعيم المتعلمين بمختلف الوسائل والأدوات.

وسيتم، خلال هذا الأسبوع، تنظيم يوم مفتوح على المدرسة يكون بمثابة جسر تواصل بين العاملين بالمؤسسة التعليمية من أساتذة وإدارة ومواطنين، وبين الأولياء والتلاميذ الجدد التوّاقين للالتحاق بالمؤسسة للتعرف على هياكلها وتجهيزاتها وعلى النظام الداخلي المسير لها.

من جهة أخرى، سيتم تنظيم زيارات لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي إلى المتوسطات المستقبلية، ليتم التعرف عليها مع توزيع مطويات عليهم تتضمن المسار الدراسي لمرحلة التعليم المتوسط، فضلا على تنظيم نشاطات ثقافية تتضمن أمسيات شعرية ومسابقات خاصة بالمجموعات الصوتية وإقامة ورشات للرسم والقراءة وبرمجة نشاطات الصيف المثمر.

كما سيتم تنظيم أنشطة وقائية تعريف بالرقمنة وتسليم الكشوف ودفاتر الامتحانات، حيث يخصص اليوم الأخير لتظاهرة الأسبوع المدرسي لتسلم كشوف النقاط، وكذا تكريم الأساتذة والإداريين ومكافاة التلاميذ المتفوقين.