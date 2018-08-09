توزيع ماء زمزم على 36 ألف حاج «باطل» في 5 مطارات بالجزائر 

ديوان الحج والعمرة استغل عودة الطائرات فارغة من السعودية لنقله نحو الجزائر

القرار جاء لإنهاء مشكل وصول الحجاج قبل أمتعتهم

قرر الديوان الوطني للحج والعمرة، هذا الموسم، شحن كميات تكفي لـ36 ألف حاج من ماء زمزم، من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى المطارات الجزائرية الخمسة التي أقلع منها الحجاج، حيث ستوزع عليهم أثناء وصولهم إلى الجزائر مجانا.

وذلك في خطوة منها لإنهاء هذا الملف الذي كان يؤرق الحجاج وتسبب في الكثير من المشاكل بسبب تأخر وصول أمتعتهم وخاصة الكميات التي قاموا بشرائها من ماء زمزم.

وحسب مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، فقد تم تحميل عبوات مياه زمزم الخاصة بالحجاج الجزائريين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باتجاه مطارات الوصول الخمس بالجزائر، على أن يتم تسليم 5 لتر من ماء زمزم كما هو معمول به من دون أن يتكبد الحاج عناء نقل كميات من ماء زمزم مع الأمتعة وانتظار وصولها إلى المطار بعد عودته من رحلة شاقة بالبقاع المقدسة.

وقد تم نقل كميات هامة من المياه خلال أول رحلة انطلقت عائدت من السعودية إلى مطار ورڤلة بالنسبة للطائرات التي نقلت الحجاج، وتم على هذا النحو استغلال كل رحلات عودة الطائرات فارغة لنقل المياه إلى الجزائر وتوزيعه بعد وصول الحجاج، وذلك من أجل إنهاء مشكل مياه زمزم الذي كان يؤرق الحجاج ومصالح الديوان بسبب تأخر وصوله في نفس الوقت مع الحاج.

وأضاف مصدر من الديوان الوطني للحج والعمرة، أن الحاج سيتمكن من الحصول على ماء زمزم في المطار هدية من الديوان.

وستقوم مصالح الديوان الوطني للعمرة بالتعاقد مع المصالح المشرفة على توزيع ماء زمزم بمكة المكرمة لتحويله مباشرة إلى الجزائر عبر مطار جدة.

حيث من المنتظر أن يتم شحن أكثر من 36 ألف عبوة زمزم لتوزيع كل عبوة على الحجاج، كما يترتب عن القرار منع الحجاج من اصطحاب عبوات إضافية.