«توزيع مساكن السوسيال على العائلات المقيمة بمراكز الطفولة المسعفة»

يستفيدون منها قبل نهاية رمضان.. والي العاصمة صيودة:

كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن تخصيص حصص سكنية اجتماعية «سوسيال»، للعائلات المقيمة على مستوى بعض مراكز الإيواء الاستعجالي .

ومؤسسات استقبال الأشخاص المسنين والأطفال المسعفين، وذلك بعد دراسة الملفات بصفة دقيقة في إطار التكفل بانشغالات هذه الفئة الهشة.

وأوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عبد الخالق صيودة، خلال جولة ميدانية تفقدية قادته نحو العديد من مراكز استقبال الأشخاص المسنين والطفولة المسعفة بالعاصمة.

أن مصالحه ستقوم بدراسة ملفات العائلات المعوزة التي تقطن على مستوى بعض المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي التي زارها.

على غرار مركز الإيواء الاستعجالي للأشخاص من دون مأوى ومركز الطفولة المسعفة بدالي براهيم، مركز دار الحسنة ببولوغين في باب الوادي.

والمركز المتخصص في إعادة التربية بالأبيار، مبرزا أنه أعطى تعليمات للولاة المنتدبين لتخصيص مساكن لائقة لهذه الفئة الهشة من المجتمع، وذلك قبل نهاية شهر رمضان الجاري.

وأشار والي العاصمة، إلى أن الهدف من هذه الزيارة الميدانية نحو هذه المراكز الاجتماعية المتخصصة، هو الوقوف عند مستوى الخدمات التي تقدم لنزلاء هذه المراكز وظروف الإطعام.