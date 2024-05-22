توزيع 1.5 مليون سكن خلال 4 سنوات.. عتبة لم يسبق لها مثيل بتاريخ الجزائر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عكف على إيلاء المواطن كل العناية. من خلال توفير السكن اللائق والميسور بالتكلفة المتاحة.

وأشار وزير السكن أن القطاع يشارف على توزيع قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية ما بين 2020 - 2024. محققا بذلك عتبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر المستقلة.

كما كان للقطاع الشرف لإنجاز 4398 مرفقا تربويا، ما وفر 97100 مقعدا بيداغوجيا و 71804 سرير للتعليم العالي. على غرار القطب الجامعي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله والذي دشنه السيد رئيس الجمهورية يوم 19 ماي المنصرم.

وأضاف وزير السكن “كما كلفنا باستكمال 04 ملاعب كبرى. وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية، لا سيما التعهد رقم 34. القاضي باستكمال جميع المشاريع الكبرى”.

وتابع وزير السكن “مسار استكمال الملاعب كانت بدايته بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران. والذي احتضن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تلاها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي والذي كان مسرحا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين. فملعب تيزي وزو الذي انتهت أشغاله. لتكون لنا محطة معقل المولودية، ملعب الدويرة “على عمار المدعو لابوانت”، والذي نسهر ليلا نهارا على استكماله في أقرب الآجال نهاية جوان الداخل بحول الله”.