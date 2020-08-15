توزيع 10 سيارات إسعاف طبية مجهزة على بلديات المدية

أخبار الجزائر
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توزيع 10 سيارات إسعاف طبية مجهزة على بلديات المدية
بقلم نادية بن طاهر

تم توزيع 10 سيارات إسعاف طبية مجهزة بأحدث التجهيزات، على 10 بلديات في المدية، مواصلة لعملية توزيع سيارات الاسعاف على بلديات مناطق الظل.

وحسب صفحة الولاية على فايسبوك، يتعلق الأمر بكل من بلديه تمزقيدة وبوعيشون وحربيل وجواب وأولاد هلال ومغراوة والكاف لخضر وشنيقل والشهبونية وبوغزول.

وتأتي عملية التوزيع، استجابة للاحتياجات المسجلة في المؤسسات الاستشفائية سيما في مناطق الظل، وهو الأمر الذي من شأنه تلبية متطلبات مواطني البلديات المعنية.

لتبقى العملية مستمرة إلى حين استكمال كافة الاحتياجات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=870791

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