توزيع 100 طائرة “درون” على الولايات المعرضة للحرائق

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة حميد بن ساعد، أنه سيتم توزيع ما لا يقل عن مائة طائرة بدون طيار على الولايات المعرضة لحرائق الغابات. في إطار نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها المقررة لحملة 2024.

وأشار بن ساعد، إلى أن مصالح الغابات بصدد الحصول على معدات حديثة منها حوالي 100 طائرة بدون طيار. في إطار تطوير وسائل مكافحة حرائق الغابات. وتعمل دائرتنا حاليا بالتعاون مع وزارة الدفاع التي تتحكم في هذه التكنولوجيا. لنشر هذه المعدات في المواقع الأكثر عرضة للحرائق. وهو ما يعكس أهمية التكنولوجيات المبتكرة في حماية الثروة الغابية والحفاظ عليها وتثمينها في إطار التنمية المستدامة.

وأكد بن ساعد، أنه وبالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي تشكل جزءا من التكنولوجيات الجديدة لحماية الغابات. فإن الوزارة تلجأ أيضا إلى حلول مبتكرة أخرى، لا سيما غرس أنواع من الأشجار مقاومة و تتكيف مع الظروف القاسية.

و في سياق حماية الغابات ومكافحة آثار تغير المناخ، ذكر حلول (جروبوكس) التي اعتمدتها مصالح الغابات لمواجهة ندرة هطول الأمطار. مضيفا أن نظام الري المبتكر هذا، الذي تم تطويره بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، يساهم في نجاح عملية إعادة التشجير. موضحا أنه تم اختبار هذا النظام على مستوى أربع ولايات في البلاد، وهي سكيكدة وأدرار وتندوف وإيليزي.

كما أشار إلى مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، الذي أطلقه رئيس الجمهورية رسميا في عام 2023. مؤكدا أن استخدام التقنيات الجديدة هو أحد الوسائل الهامة التي تعتمد عليها الوزارة لحماية الغابات من مختلف المخاطر مع تقييم مواردها بطريقة مستدامة.