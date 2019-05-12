توزيع 100 مسكن ترقوي مدعم بالشلف

أخبار الجزائر
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توزيع 100 مسكن ترقوي مدعم بالشلف
بقلم نسرين محفوف

قام والي الشلف صبيحة اليوم الأحد، بتوزيع 100 مسكن ترقوي مدعم، بحي بن سونة، بلدية الشلف.

وحسب موقع الولاية، فقد تمت مراسم التوزيع، بحضور السلطات المدنية والولائية والأمنية.


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