توزيع 1028 سكن عمومي اجتماعي بالمسيلة
أشرف إبراهيم أوشان، والي ولاية المسيلة، على فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 57 لعيدي الاستقلال والشباب 05 جويلية 1962.
وقد شملت المناسبة برنامجا ثقافيا، حيث تم تسليم المفاتيح للمستفيدين من السكنات الاجتماعية والسكن الريفي والشهادات للمستفيدين من التجزئات الترابية.
وقد تم توزيع 1028 سكن عمومي اجتماعي، 206 سكن ريفي، 983 قطعة أرض.
-
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأربعاء،بكل من خنشلة وباتنة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،…
-
تمكن فريق "أوميجا إلكترونيك" العلمي بجامعة سعد دحلب بالبليدة من تطوير وصناعة عدد من روبوتيك بكفائة جزائرية 100/100.
ومن مواد محلية صنع ،بعد أن تمكن الفريق…
-
أشرف إبراهيم أوشان، والي ولاية المسيلة، على فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 57 لعيدي الاستقلال والشباب 05 جويلية 1962.
وقد شملت المناسبة برنامجا ثقافيا، حيث تم…
التعليقات (0)