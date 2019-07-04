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توزيع 1028 سكن عمومي اجتماعي بالمسيلة

أخبار الجزائر
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توزيع 1028 سكن عمومي اجتماعي بالمسيلة
بقلم نسرين محفوف

أشرف إبراهيم أوشان، والي ولاية المسيلة، على فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 57 لعيدي الاستقلال والشباب 05 جويلية 1962.

وقد شملت المناسبة برنامجا ثقافيا، حيث تم تسليم المفاتيح للمستفيدين من السكنات الاجتماعية والسكن الريفي والشهادات للمستفيدين من التجزئات الترابية.
وقد تم توزيع 1028 سكن عمومي اجتماعي، 206 سكن ريفي، 983 قطعة أرض.

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