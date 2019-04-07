توزيع 12 ألف خلية نحل مملوءة على منتجي العسل بسكيكدة 

استفادت ولاية سكيكدة، من توزيع ما لا يقل عن 12 ألف خلية نحل مملوءة، على حوالي 1200 منتج للعسل بالمناطق الريفية بالولاية.

وحسبما كشفه مدير المصالح الفلاحية ميلود معمري، فإن هذه العملية تندرج في إطار تطوير الفلاحة الجبلية.

قصد مساعدة الفلاحين في مجال تربية النحل، وكذا رفع الإنتاج المحلي من هذه المادة التي يكثر الطلب عليها باعتبارها علاجية بالدرجة الأولى.

حيث أوضح ذات المصدر، أن عدد منتجي العسل بالولاية حاليا قدر بـ 3 آلاف نحال يضاف إليهم 3500 عامل موسمي.

فيما تساهم هذه الشعبة في توفير 6500 منصب شغل، جاءت موزعة على 8 تعاونيات متخصصة في تربية النحل بولاية سكيكدة.

وللعلم تقوم هذه التعاونيات بتموين ما يفوق 20 ولاية من الوطن، بطرود النحل وبكل منتجات الخلية النحلية.