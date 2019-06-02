توزيع 1374 سكن بمخنلف الصيغ بقسنطينة

أشرف والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، على التوزيع الرمزي لمفاتيح السكنات لفائدة 1374 مستفيد بمختلف الصيغ، منها 916 سكن ترقوي مدعم.

وحسب بيان الولاية، اليوم الأحد، فقد تم توزيع 207 وحدة كوسيدار، بتوسعة الوحدة الجوارية، و 253 شعر الديب + 456 بورواق بالتوسعة الجنوبية لمدينة علي منجلي.

إضافة الى 408 سكن عمومي ايجاري”اجتماعي ” لفائدة المتبقين من قائمة 1500 مستفيد لبلدية الخروب، و 50 اعانة سكن ريفي.