توزيع 14 ألف سكن من مختلف الصيغ بالعاصمة

أعلن والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي عن الشروع في توزيع قرابة 14 ألف وحدة سكنية بداية من اليوم عبر العاصمة.

وأضاف والي العاصمة على هامش حفل توزيع السكنات، أن الجزائر تعيش هذه الأيام فرحة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة. حيث أن ولاية الجزائر نظمت حفلاً مخصصا لعملية تسليم مفاتيح السكنات الجديدة تزامنا مع هذه المناسبة التاريخية العزيزة، والتي أرادت السلطات العليا للبلاد أن تجعل من الفرحة فرحتين من خلال توزيع أزيد من 102 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على مستوى القطر الوطني.

وأشار الوالي الى توزيع قرابة 14 ألف سكن في كل الصيغ بولاية الجزائر، موزعة على13154 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و427 وحدة سكنية بصيغة (LSPLPA) و300 سكن اجتماعي.