توزيع 15 ألف قنطار من الشعير المدعم بالبيض

إنطلقت عملية توزيع 15 ألف قنطار من الشعير المدعم عبر وحدة توزيع الحبوب والبقول الجافة لبوقطب بولاية البيض لفائدة الموالين.

وأفاد مدير المصالح الفلاحية بالنيابة ساعد الهواري أن هذه العملية تتم خلال الأسبوع الجاري.

وتعد الثانية من نوعها خلال السنة الجارية بعد تلك التي عرفتها الولاية.

خلال شهر فيفري الماضي وشهدت توزيع هي الأخرى 15 ألف قنطار من الشعير المدعم إستفاد منها حوالي 500 مربي.

وذكر أن السعر المدعم لمادة الشعير لدى الوحدة المذكورة يقدر ب 1.500 دينار بينما قد يتجاوز سعره في الأسواق ال3.000 دينار.

مشيرا إلى أن حوالي 50 مربيا يستفيد من هذه العملية يوميا.

وفي نفس السياق يجري إنجاز وحدة لتخزين الحبوب بعاصمة الولاية بطاقة تخزين تقدر ب100 ألف قنطار.

حيث تجاوز نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بالهندسة المدنية ال50 بالمائة.

ويتوقع استلام المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب700 مليون دينار قبل نهاية السنة الجارية.

مما سيساهم في توفير كمية هامة من الحبوب لفائدة فلاحي وموالي الولاية.