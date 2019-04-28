توزيع 1500 إعانة للسكن الريفي على 18 بلدية في ورقلة

تم توزيع ما لا يقل عن 1520 إعانة مخصصة للسكن الريفي، على 18 بلدية في ورقلة، حسبما علم، اليوم الأحد، لدى المديرية الولائية للسكن، لـ”واج”.

وشملت هذه العملية، كل من بلديات، الرويسات بـ”140 إعانة”، والحجيرةوالعالية والطيبات وأنقوسة والبرمة وبلدة عمر، بـ”100 لكل بلدية”.

وتتوزع بقية الحصة من الإعانات، على المقارين وسيدي سليمان والمنقر وورقلة وعين البيضاء.

وكذا بلديات، بن ناصر والزاوية العابدية وسيدي خويلد وحاسي بن عبد الله، والنزلة وتماسين.

وأوضح رئيس مصلحة السكن الريفي بذات المديرية، رابح خويس، إن البلديات المذكورة معنية بإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين المحتملين.

والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المؤرخ في 19 يونيو 2013 والمحدد لكيفية الحصول على المساعدة الممنوحة لبناء سكن ريفي.

وتسجل هذه الصيغة، إقبالا متزايد من طرف المواطنين بورقلة، حسب نفس المتحدث.

وتندرج هذه الصيغة، في إطار سياسة التنمية الريفية سيما من خلال تشجيع إنجاز سكنات جديدة .

بالإضافة إلى خصوصية هذه الولاية، والتي استفادت خلال السنوات الأخيرة من برنامج هام يقدر بأزيد من 30 ألف إعانة.

كما أشار خويس، إلى أن صيغة السكن الريفي تتمثل أساسا في المساكن المبنية بصفة فردية، على مستوى أراضي خاصة مملوكة ممن قبل المستفيدين.

وكذا المساكن، المنجزة في إطار التوسعة، وأخرى جماعية.

وسمحت هذه الصيغة للمواطنين القاطنين بالوسط الريفي، من إنجاز سكناتهم الخاصة.

في حين استفاد مواطنون آخرون، من اعانات لتهيئة وإعادة الاعتبار لمساكنهم، تدخل ضمن نفس الصيغة.

يذكر أن الحظيرة السكنية لولاية ورقلة قد عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة.

خاصة صيغة السكن الريفي، والتي من شأنها أن تساهم في القضاء على البناء الهش، وتوفير مساكن لائقة لفائدة المواطنين.