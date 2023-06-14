توزيع 1500 سكن “عدل” شهر جويلية في هذه الولاية

من المنتظر أن يتم توزيع 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في ولاية سطيف، و ذلك في ”شهر جويلية المقبل”.

وحسب ما علم يوم الثلاثاء من مصالح الولاية، فإن 1000 وحدة من هذه الحصة أنجزت بمنطقة ”تينار” (شرق سطيف)، بينما 500 وحدة أخرى انجزت ببلدية صالح باي (جنوب سطيف).

وقد تقرر توزيع هذه الحصة يوم ”5 جويلية المقبل” بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال و الشباب.

واستنادا لذات المصدر، فقد بلغت أشغال إنجاز مختلف الشبكات الخاصة بهذه السكنات الجديدة بنسب متقدمة على غرار الربط بشبكتي الكهرباء و الغاز و المياه الصالحة للشرب و التطهير، فضلا عن فتح الطرقات و التهيئة الخارجية.

وسيساهم توزيع هذه السكنات الجديدة التي تستجيب لمعايير الجودة و تلبي تطلعات المواطنين في التخفيف من مشكل السكن بالمنطقة و تقليص معدل شعل السكن الواحد بالولاية، حسب ما ذكرته مصالح الولاية .

يذكر أن 1681 وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم توزيعها شهر نوفمبر الماضي على مستحقيها بولاية سطيف وتضمنت 396 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري و 995 وحدة سكنية تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و 90 سكنا آخر بصيغة الترقوي المدعم، بالإضافة إلى 200 إعانة للبناء الريفي تم إنجازها عبر 15 بلدية بالولاية .

وتجري حاليا بولاية سطيف أشغال بناء 10048 سكنا، بالإضافة إلى 10110 وحدة أخرى في مرحلة الانطلاق، وفقا لمصالح الولاية.

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