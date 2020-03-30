توزيع 1600 لباس واقي و3000 كمامة طبية على عمال الصحة بمستشفى بني مسوس وباب الواد

نزلت بعثة المساعدات المتعلقة ببرنامج الوقاية من فيروس كورونا والتي تشرف عنها وزارة البيئة، الى المستشفى الجامعي “اسعد حساني” بني مسوس والمستشفى الجامعي “لمين دباغين” باب الواد.

وحسيب وزارة البيئة، تمثلت العملية في توزيع 1600 لباس واقي لعمال الصحة بكل مستلزماته من قفازات، نظارات، أحذية.

كما تم توزيع 3000 كمامة طبية على هاتين المؤسساتين الإستشفائيتين.

وحصرا على توفير المناخ الجيد لعمال النظافة، وفرت الوزارة 100 لباس وحذاء واقي لعمال النظافة، 360 قفاز واقي هذا بالإضافة إلى 360 حاوية مخصصة للنفايات الاستشفائية، وكمية كبيرة من الجال المعقم لليدين وماء الجافيل.