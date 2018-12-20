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توزيع 1600 وحدة سكنية هذا الأحد بوهران

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توزيع 1600 وحدة سكنية هذا الأحد بوهران
بقلم نويس عبد الجلال

من المنتظر أن تشرع مصالح ولاية وهران، يوم الأحد القادم، في توزيع 1600 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، لفائدة سكان الحي الفوضوي “ببئر الجير”.

 الحصة السكنية التي سيتم توزيعها يوم الأحد، تندرج في إطار مخطط القضاء على السكن الهش وغير اللائق.

وقد تم إتخاذ مختلف التدابير لنجاح عملية إعادة إسكان هذه العائلات، نحو أحياء سكنية جديدة شيدت مؤخرا في مختلف مناطق الولاية. 

كما أن هذه العملية ستسمح بإسترجاع 22 هكتار بعد القضاء على هذه السكنات الهشة.

كما أعلن والي وهران، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية توزيع 4.100 وحدة سكنية بصيغة “عدل”، مشيرا أن سنة 2018 تعد عاما للسكن بإمتياز.

حيث قال أنها ستختتم بتوزيع أزيد من 20 ألف وحدة سكنية منها أزيد من 7 ألاف بصيغة عدل.


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