توزيع 18 ألف مسكن في إطار القضاء على السكن الفوضوي بوهران

كشف والي ولاية وهران، مولود شريفي، اليوم الخميس، أنه تم توزيع ما يقارب 18.000 وحدة سكنية، في إطار القضاء على السكن الفوضوي والهش، ببلدية وهران، منذ 2007.

وقال شريفي، في لقاء بمناسبة انطلاق عمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية في مجال السكن الاجتماعي، أنه تم توزيع 17.925 وحدة سكنية، ببلدية وهران، في إطار برنامج القضاء على السكن الفوضوي والهش، منذ 2007، إلى غاية اليوم.

و أشار الوالي، إلى أنه تم اعادة اسكان حوالي 90.000 شخص في نفس الفترة، بسكنات لائقة.

و قال شريفي، أن آخر عملية تم القيام بها في هذا البرنامج، تعود إلى بداية الشهر الجاري، حيث تم اعادة اسكان حوالي 180 عائلة.