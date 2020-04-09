توزيع 18 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل في عنابة

منحت ولاية عنابة اليوم، 18 حافلة جديدة للنقل المدرسي، لفائدة الاطفال المتمدرسين والقاطنين بالمناطق المعزولة والبلديات النائية المصنفة مؤخرا ضمن مناطق الظل.

وكشفت مصالح الولاية لـ”النهار اونلاين”، أنه تنفيدا لتعليمات الوزير الأول بخصوص دفع عجلة التنمية الشاملة لمناطق الظل والمعزولة، أشرف صبيحة اليوم والي عنابة جمال الدين بريمي على منح 18 حافلة جديدة للنقل المدرسي.

وخصصت الحافلات، لمناطق الظل والمناطق المعزولة بالولاية، والتي من شأنها التخفيف من حدة أزمة غياب النقل المدرسي لدى تلاميذ تلك المناطق وأوليائهم.

وستدخل هذه الحافلات، حيز الخدمة، في أول يوم دراسي بعد الرجوع لمقاعد الدراسة.