توزيع 180 سكن اجتماعي تساهمي وألف اعانة للسكن الريفي في تيزي وزو

نظمت سهرة اليوم الأربعاء بتيزي وزو حفلا لتسليم 180 سكن اجتماعي تساهمي و1000 اعانة للبناء الريفي عشية الاحتفال بالذكرى ال56 للاستقلال.

الحفل الذي اشرف عليه والي تيزي وزو، محمد بودربالي الذي احتضنته دار الثقافة مولود معمري.

وتشير الأرقام المقدمة إلى توزيع 96 سكنا اجتماعيا تساهمي ببلدية مقلع و84 سكنا في بلدية يعكوران.

اضافة إلى 1000 اعانة في اطار السكن الريفي مست 31 بلدية.

وأكد بودربالي أن عملية توزيع السكنات و مساعدات البناء الذاتي ستستمر. محددا موعدا في نوفمبر المقبل من أجل توزيع قرابة 1000 مساعدة سكن ريفي وتسليم المفاتيح لمختلف الصيغ.